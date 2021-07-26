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Общество26 июля 2021 11:00

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 26 июля нет света и воды

Виктор Сергеев
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Фото: Архив "КП"

В Калининграде в понедельник, 26 июля, в течение дня отключено электричество на 22 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на пр-те Московском, 100-110, ул. Б. Хмельницкого, 50, 84, 86, 115 (школа № 12), 117-121, ул. Б. Песочной, 7-17, 23, 25, ул. Багратиона, 1-13.

До 20 часов электричество отключено на ул. Косм. Леонова, 1-5а, 7, 7а.

До 17 часов не будет электричества на ул. Сестрорецкой, 1-13, 3а, 6-10, 6а,б, 8а, ул. Ю. Долгорукого, 1- 5, ул. Механической, 3, 4, 5, 10, ул. Алтайской 1-й, 2-14, 3-13, 19-27, 19а, ул. Алтайской 2-й, 8, ул. Карташёва, 51, 53, 53а, 59, 59а, 61, 61а,б, 65- 75, ул. Макаренко, 2а, 3-9, 4-14, 11-17, 18, 20, 21, 22-28, 23, ул. Урицкого, 19, 27а, 29, ул. Славянской, 2, 6-10, 3-11, 5а, 13, 15, 16, 18, 26, 29, 31, 35, 39, 41, ул. Селенгинской, 11, 12а, 13, 14, 17, 19, 19а, 21, ул. Благодатной, 5, 6-10, 9, 17, ул. Каблукова, 15-19, 15а, 15б, ул. Тихоокеанской, 20, 22, 28, пер. Славянском, 3, ул. Карташёва, 2, 2а, 2б, 4г, 7-11, 8, 10 (котельная), 10б, 12, 24-42, 24а, 28а-е, 30а-г, 32а-е, 27-43, 43а, 49, Балтийском шоссе, 106, 116, ул. Магнитогорской, 3.

Холодное водоснабжение до 17 часов приостановлено на ул. Озерной, 30, 31, ул. Молодежной, 6, 6а. До 15 часов воды не будет на ул. Чекистов, 18.