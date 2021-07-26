10 студентов, 5 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 217 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 139 случаев ОРВИ , 21 пневмония и 57 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 40 пенсионеров;
- 5 медицинских работников;
- 5 работников образовательных учреждений;
- 22 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 11 работников промышленных предприятий;
- 6 работников транспортных предприятий, водителей;
- 5 работников предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;
- 4 сотрудника банков;
- сотрудник санатория;
- сотрудник охранного предприятия;
- 31 индивидуальный предприниматель и иной работающий;
- 6 неорганизованных детей до 6 лет;
- 3 ребенка, посещающих д/с;
- 8 школьников;
- 10 студентов (БГА, БФУ, КМРК, КИТИС, РАНХиГС, КГТУ, колледж предпринимательства);
- 56 неработающих.