10 студентов, 5 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 217 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 139 случаев ОРВИ , 21 пневмония и 57 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 40 пенсионеров;

- 5 медицинских работников;

- 5 работников образовательных учреждений;

- 22 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 11 работников промышленных предприятий;

- 6 работников транспортных предприятий, водителей;

- 5 работников предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;

- 4 сотрудника банков;

- сотрудник санатория;

- сотрудник охранного предприятия;

- 31 индивидуальный предприниматель и иной работающий;

- 6 неорганизованных детей до 6 лет;

- 3 ребенка, посещающих д/с;

- 8 школьников;

- 10 студентов (БГА, БФУ, КМРК, КИТИС, РАНХиГС, КГТУ, колледж предпринимательства);

- 56 неработающих.