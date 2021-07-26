Калининградец жестоко избил приятеля топором из-за нравоучений

На днях в больницу Славска доставили мужчину с переломанными ребрами. Медики оказали пострадавшему первую помощь и сообщили о происшествии полицейским.

Сотрудники полиции опросили пострадавшего - 36-летнего жителя посёлка Придорожное. Мужчина пояснил, что во время совместного распития спиртных напитков между ним и его знакомым произошел конфликт, переросший в драку с применением топора.

«Как оказалось, мужчине не понравились нравоучения односельчанина. 39-летний злоумышленник уже имеет судимости за аналогичное правонарушение и угрозу убийством», - рассказали в пресс-службе полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия».