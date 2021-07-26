Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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За сутки в Калининградской области было выявлено 217 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 122 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 3,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ - 8,

Пионерский городской округ - 3,

Полесский городской округ - 3,

Гвардейский городской округ - 6,

Гурьевский городской округ - 26,

Правдинский городской округ - 1,

Светловский городской округ - 1,

Гусевский городской округ - 1,

Зеленоградский городской округ - 15,

Светлогорский городской округ - 5,

Краснознаменский городской округ - 2,

Неманский городской округ - 4,

Советский городской округ - 9,

Черняховский городской округ - 5.