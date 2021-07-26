Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 217 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 122 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 3,
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ - 8,
Пионерский городской округ - 3,
Полесский городской округ - 3,
Гвардейский городской округ - 6,
Гурьевский городской округ - 26,
Правдинский городской округ - 1,
Светловский городской округ - 1,
Гусевский городской округ - 1,
Зеленоградский городской округ - 15,
Светлогорский городской округ - 5,
Краснознаменский городской округ - 2,
Неманский городской округ - 4,
Советский городской округ - 9,
Черняховский городской округ - 5.