В Калининграде турист заплатил 13 тысяч за проститутку и не получил удовольствия

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В Калининграде полицейские задержали таксиста, который обманул туриста. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

34-летний мужчина перечислил таксисту 13,5 тысячи рублей за помощь в поиске услуг интимного характера и стал ждать, когда к нему приедет девушка. Однако в итоге к мужчине никто так и не явился, а таксист перестал выходить на связь.

Полицейские разыскали таксиста и задержали его. Им оказался ранее не судимый 40-летний местный житель. На него завели уголовное дело по статье «Кража».