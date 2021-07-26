Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 июля 2021 14:55

В Калининграде турист заплатил 13 тысяч за проститутку и не получил удовольствия

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде полицейские задержали таксиста, который обманул туриста. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

34-летний мужчина перечислил таксисту 13,5 тысячи рублей за помощь в поиске услуг интимного характера и стал ждать, когда к нему приедет девушка. Однако в итоге к мужчине никто так и не явился, а таксист перестал выходить на связь.

Полицейские разыскали таксиста и задержали его. Им оказался ранее не судимый 40-летний местный житель. На него завели уголовное дело по статье «Кража».