В Калининграде Жерар Депардье снимет фильм об эскадрилье «Нормандия-Неман»

Жерар Депардье в Светлогорске. Фото: Александр КАТЕРУША

Знаменитый французский актер Жерар Депардье и его команда снимут в Калининградской области фильм о легендарной эскадрилье «Нормандия-Неман». Это история про французский истребительный авиационный полк, воевавший во время Второй мировой войны на советско-германском фронте в 1943-1945 годах.

Идею озвучили на круглом столе, который провели в рамках фестиваля «Балтийские дебюты» в Светлогорске.

- Проект действительно интересный, так как это очень серьезная часть истории Калининградской области. В свое время мы поддержали съемки документального фильма об этом соединении. Около 10 мест в Калининграде связаны с этой яркой и интересной темой, - сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Он отметил, что дата начала съемок неизвестна, но власти региона в любом случае поддержат инициативу.

Во время пребывания на советско-германском фронте с 25 марта 1943-го по 9 мая 1945 года эскадрилья «Нормандия-Неман» прошла боевой путь от Курской дуги до Кёнигсберга. Французские летчики совершили более 5200 боевых вылетов, провели 869 воздушных боев, сбили 273 и повредили 50 фашистских самолетов.