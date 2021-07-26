Калининградец открыл музей кенигсбергских бутылок в подвале своего дома

. Фото: Евгений Мосиенко

Житель Калининграда Виталий Федоров открыл музейчик района Ratshof в подвале собственного дома на ул. Харьковской, 71. Помещение площадью 16 квадратных метров он отремонтировал и украсил лепниной, оборудовал несколько витрин, развесил на стенах репродукции фотографий и открыток.

Как рассказал Виталий «Комсомолке», в подвале выставлено порядка сотни кенигсбергских бутылок. Коллекция формировалась 7 лет.

. Фото: Евгений Мосиенко

- В экспозиции есть оригинальная кенигсбергская мебель - комод и трюмо - из квартиры моей бабушки. Старину я люблю с детства. Еще мой дед как-то откопал две бочки с немецкой посудой. Часть ее сохранилась и выставлена в моем музее сегодня, - рассказывает Виталий Федоров. - Я отреставрировал двери, на улице перед домом поставил фонарь с указателем. Фонарь интересный, вместо плафона у него - старинная бутылка.

Местные жители по большей части поддерживают инициативу Виталия.

Вход в музей обойдется в 150 рублей, а вот посидеть на веранде у музея можно без билета. По выходным хозяин обещает регулярно устраивать вечеринки с чаепитием и прослушиванием виниловых пластинок. Ближайшие посиделки планируются 1 августа.