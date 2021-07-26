Алиханов объяснил, почему преподаватели вузов в Калининграде не получат по 10 тысяч рублей

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К началу учебного года работники системы образования Калининградской области получат по 10 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, решение об этом принял губернатор Антон Алиханов.

По 10 тысяч рублей получат работники учреждений школьного и дошкольного образования, всего порядка 21 тысячи человек. Один из комментаторов в Инстаграме губернатора поинтересовался, почему эти выплаты не распространяются на преподавателей высших учебных заведений.

«Не можем, вы относитесь к федеральным органам власти», - ответил Антон Алиханов.