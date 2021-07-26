Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 июля 2021 16:44

Под Мамоново у водителя «Лэнд Крузера» нашли незаконное ружье с оптическим прицелом

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Мамоновском городском округе полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе патрулирования участковые совместно с инспектором Госохотнадзора вблизи поселка Новоселово обнаружили припаркованный автомобиль Toyota Land Cruiser. При осмотре машины, принадлежащей 53-летнему местному жителю, полицейские нашли малокалиберное охотничье ружье «ТОЗ-17» с оптическим прицелом, заряженное патроном калибра 5,6 мм. При этом у мужчины не было разрешения на оружие.

Водитель заявил, что винтовку он нашел в прошлом году около своего дома. На него завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».