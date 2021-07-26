Калининградский губернатор встретился с послом ЕС в России

Сегодня, 26 июля, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и посол Европейского союза в РФ Маркус Эдерер обсудили вопросы приграничного сотрудничества и двустороннего взаимодействия в различных сферах деятельности.

В наш город господин Эдерер приехал, чтобы принять участие в открытии нового этапа проекта Калининградской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег». Посол отметил, что Калининградская область успешно реализует программы приграничного сотрудничества, и поблагодарил за внимание к проекту региональной общественной организации инвалидов.

В свою очередь Антон Алиханов сообщил, что сегодня начинает свою работу центр комплексной реабилитации и сопровождаемого проживания инвалидов-колясочников. И подчеркнул, что в настоящее время на территории региона продолжается успешная реализация проектов в рамках программ приграничного сотрудничества Россия - ЕС. По программе «Россия - Литва» уже реализуется 31 проект, по остальным семи идет процесс заключения контрактов. Еще 31 проект осуществляется по программе «Россия - Польша».