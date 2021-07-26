Полицейские задержали мошенницу, оказавшуюся еще и воровкой

В отдел полиции по Московскому району Калининграда обратилась с заявлением 25-летняя женщина.

Как рассказала заявительница, на популярном сайте объявлений она нашла привлекательное предложение о сдаче квартиры, связалась с хозяйкой и договорилась о предоплате в размере 6,5 тысячи рублей. Но после того как деньги были переведены на присланный номер карты, телефон квартиросдатчицы оказался заблокирован.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции вышли на след 33-летней горожанки, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадавшей, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - По ходу начавшегося расследования была установлена также причастность злоумышленницы к краже денег из торговой палатки на улице Батальной: воровка улучила момент, когда в павильоне никого не было, и без помех завладела 15 тысячами рублей.

Теперь подозреваемая проходит сразу по двум уголовным статьям о мошенничестве и краже. Устанавливается причастность горожанки к другим аналогичным преступлениям.