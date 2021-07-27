Корабли БФ возвращаются из Санкт-Петербурга в Балтийск

Корабли Балтийской военно-морской базы Балтфлота, на День ВМФ принимавшие участие в Главном военно-морском параде и военно-спортивном празднике в Санкт-Петербурге и Кронштадте, вышли в море для совершения межбазового перехода в пункт постоянного базирования. Первыми в Балтийск направились базовые тральщики «Александр Обухов» и «Владимир Емельянов», за ними последовали корвет, малые ракетные корабли и катера, а также другие корабли и суда обеспечения.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в процессе межбазового перехода экипажам боевых кораблей предстоит отработать прохождение узкого участка, провести учения по борьбе за живучесть кораблей на ходу, тренировки по связи и постановке радиоэлектронных помех, а также организации противовоздушной и противолодочной обороны.