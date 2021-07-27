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Общество27 июля 2021 10:52

Алиханов отказался проводить реновацию в Калининграде

А также пообещал защитить брусчатку
Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

Региональные власти не будут проводить реновацию в Калининграде. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов во время встречи с жителями Центрального района.

«Такая программа требовала бы серьезного увеличения этажности новых домов и роста нагрузки на инженерные сети и социальную инфраструктуру. Мы же хотим сохранить соразмерность среды города человеку», - сказал Алиханов.

Глава региона также пообещал, что в ходе реконструкции дорог в Калининграде не будут убирать брусчатку.