В августе закрывается сквозное движение по ул. П. Морозова

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С 5 августа по 30 сентября в Калининграде для проведения капитального ремонта закрывается сквозное движение транспорта по ул. П. Морозова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение будет закрываться в пять этапов, для сохранения проезда к домам и предприятиям, а также для обеспечения объездов:

- от ул. Автомобильной до ул. Коммунистической - при проведении I этапа работ;

- от ул. Коммунистической до ул. Беговой - при проведении II этапа работ;

- от ул. Беговой до ул. Минусинской - при проведении III этапа работ;

- от ул. Минусинской до ул. Книжной - при проведении IV этапа работ;

- от ул. Книжной до ул. Киевской - при проведении V этапа работ.

На время работ автобусы и маршрутки будут направлены:

- № 63 - при проведении I этапа работ (в сторону конечного остановочного пункта «Ул. О. Кошевого») - по ул. П. Морозова, ул. Коммунистической, ул. Летней, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении - по ул. Летней, ул. Коммунистической, далее согласно существующей схеме движения;

- № 7, 10, 11, 16, 19, 21, 29, 34, 39, 40, 63, 72, 87 - при проведении II-V этапов работ - по ул. Киевской, ул. Беговой, ул. Минусинской, ул. Коммунистической, далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении - согласно существующим схемам движения.