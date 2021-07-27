На ул. Иванникова пьяный водитель врезался в две клумбы

В Калининграде полицейские задержали пьяного водителя, который врезался в стоящие на тротуаре клумбы. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

ДТП произошло около гостиницы на улице Иванникова. После наезда водитель попытался скрыться, однако был задержан прибывшими на место автоинспекторами.

В результате проведения медосвидетельствования показания составили 1.220 мг/л в выдыхаемом воздухе, что многократно превышает допустимое значение. Нарушитель был отстранен от управления, а автомобиль помещен на специализированную стоянку.