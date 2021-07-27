В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 27 июля нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде во вторник, 27 июля, в течение дня не будет электричества в домах на 19 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Мусоргского, 6-8, ул. Ген. Озерова, 2-4, 12-16, 9-15, Советском пр-те, 24-28, 30-34, ул. Уральской, 9-15, ул. Б. Хмельницкого, 84, 117-121, ул. Багратиона, 1-13, ул. Б. Песочной, 1-5, ул. М. Песочной, 1-3, ул. Октябрьской, 68-74, ул. Запорожской, 1- 7, 8-12, ул. Днепропетровской, 5, 12, ул. Дзержинского, 51а, ул. Ушакова, 9 (ГБУ № 3), ул. Брамса, 22, ул. Генделя, 6 (поликлиника ГБУ № 3), ул. Грекова, 2, ул. Ушакова, 2-4, 8-16.

До 17 часов света не будет на ул. О. Кошевого, 36-40; до 20 часов - в пер. Спортивном, 2-10; до 13 часов - на ул. Чайковского, 41.

Холодная вода отключена с 09.00 до 15.00 на ул. Краснознаменской, 6-26, 21-25, в пер. Краснознаменском, 4-8, 5, ул. Красной, 8, ул. Коммунальной, 61.

С 10.00 до 15.00 воды не будет на ул. Калужской, 4-18, 10а (д/с № 52), 20 (д/с № 43), 29-31, 26-40, ул. Мусорского, 15-17, ул. Нарвской, 37а, 39-45, 47а, 47г, 50, 51, 52, в пер. Желябова, 25, пер. Калужском, 12-20, на ул. Памяти павших в Афганистане, 1-31, ул. Гайдара, 3-13, 31-41, 43 (д/с № 109), 45-55.