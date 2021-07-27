Пациенты из Гусева пожаловались губернатору, что на ночь их закрывают в палатах

В больнице города Гусева пациенты по ночам не могут выйти из своих палат. Об этом губернатору Антону Алиханову пожаловалась в Инстаграме гусевчанка Елена.

- Антон Андреевич, подскажите, пожалуйста, на каком основании в больнице города Гусева пациентов закрывают в палате на ключ снаружи? Разве это допускается по нормам техники безопасности? - написала Елена.

После того как в комментариях был отмечен представитель регионального минздрава, из ведомства последовал комментарий:

- Странная ситуация. Конечно, не должны закрывать. Направили информацию главврачу, - сообщил представитель минздрава.