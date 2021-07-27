В 2023 году «Автотор» выпустит пилотную партию электромобилей

В будущем кузов, двигатель, приводы, сиденья, приборы, обивки, панели автомобиля должны изготавливаться в России. Фото: Александр Подгорчук

Калининградская компания «Автотор» в 2023 году выпустит пилотную партию электромобилей. Об этом сообщил в интервью деловому журналу «Эксперт» основатель холдинга «Автотор» Владимир Щербаков.

- Мы (в настоящее время) организовали четыре независимые друг от друга и конкурирующие команды, работающие с разными партнерами и брендами. Надеемся, завершим этот этап к концу года. Образовали научно-внедренческий центр электромобилей, начали строительство технопарка из семи основных заводов для локального производства автомобиля и основных компонентов. Конечно, весь этот технопарк, центр и компании по производству создаются с иностранными партнерами. Закупаем технологии, оборудование и так далее. Готовимся выполнить обязательства и изготовить пилотную партию в 2023 году, - сказал Владимир Щербаков.

В интервью «Эксперту» Владимир Щербаков также сообщил, что в ближайшие годы уровень локализации сборки автомобилей на «Автоторе» должен составить 75 процентов.

- Это означает, что кузов, двигатель, приводы, сиденья, приборы, обивки, панели должны изготавливаться в России, - пояснил Щербаков. - Будет все это спроектировано российскими или иностранными конструкторами и технологами, лично меня мало волнует. Важны высокий технический уровень, европейская сертификация, качество и цена поставки. Надеюсь, такой автомобиль тоже можно назвать «своим».

Ранее председатель совета директоров «Автотор Холдинга» Валерий Горбунов говорил о том, что в 2021 году компания намерена направить значительные средства на разработку и внедрение проектов производства автомобилей на альтернативных видах топлива. Одно из перспективных направлений - производство легковых электромобилей.