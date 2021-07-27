13 школьников, 4 педагога: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 215 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 150 случаев ОРВИ , 12 пневмоний и 53 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 35 пенсионеров;
- 2 медицинских работника;
- 4 работника образовательных учреждений;
- 16 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 11 работников промышленных предприятий;
- 8 работников транспортных предприятий, водителей;
- 5 работников предприятий пищевой промышленности;
- сотрудник учреждения культуры и досуга;
- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;
- 2 сотрудника санатория;
- сотрудник охранного предприятия;
- работник с/х предприятия;
- сотрудник предприятия в сфере бытовых услуг;
- 29 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 6 неорганизованных детей до 6 лет;
- 2 ребенка, посещающих детсады;
- 13 школьников;
- 2 студента (КИТиС, РАНХиГС);
- 75 неработающих.