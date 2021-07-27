13 школьников, 4 педагога: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 215 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 150 случаев ОРВИ , 12 пневмоний и 53 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 35 пенсионеров;

- 2 медицинских работника;

- 4 работника образовательных учреждений;

- 16 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 11 работников промышленных предприятий;

- 8 работников транспортных предприятий, водителей;

- 5 работников предприятий пищевой промышленности;

- сотрудник учреждения культуры и досуга;

- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;

- 2 сотрудника санатория;

- сотрудник охранного предприятия;

- работник с/х предприятия;

- сотрудник предприятия в сфере бытовых услуг;

- 29 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 6 неорганизованных детей до 6 лет;

- 2 ребенка, посещающих детсады;

- 13 школьников;

- 2 студента (КИТиС, РАНХиГС);

- 75 неработающих.