Калининградские гребцы завоевали награды финала Спартакиады молодежи России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Ростове-на-Дону завершился решающий этап пятой летней Спартакиады молодежи России по дисциплине «академическая гребля». На гребном канале «Дон» соперничали более трехсот перспективных представителей 22 регионов.

Калининградские гребцы отличились в соперничестве лодок-одиночек и парных лодок-двоек.

Лучшим с отрывом от основных конкурентов на 6 и 10 секунд стал победитель первенства Европы прошлого года, призер континентальных и мировых первенств прошлых лет Александр Ковальский (на фото). В генеральной классификации он опередил 30 сверстников, а в финале стал лучшим из пяти, финишировав на двухкилометровой дистанции за 7 минут 7,37 секунды.

Третьими из шести в финале на 2 тысячи метров среди мужских парных лодок-двоек стали Алексей Пикалов и Кирилл Расщепкин, уступившие сотые доли секунды местным вице-чемпионам и две секунды - победителям из Челябинской области.