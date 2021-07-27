Андрей Кропоткин: Ограждения вдоль дорог эффективны для спасения пешеходов

Тротуарные ограждения эффективны для спасения пешеходов. Такую мысль во вторник, 27 июля, высказал журналистам глава города Андрей Кропоткин:

- Много заграждающих конструкций делается, есть предложения где-то кустами засаживать, чтобы не перебегали в неположенных местах, - заявил Кропоткин. - У нас 7 человек погибло на дорогах. Очень жаль, конечно, что это произошло, но в предыдущие годы эта цифра была на 50% выше. Я надеюсь, что мы придем к такому образу жизни, что эта цифра будет у нас на нуле.

По поводу зеленых ограждений вдоль дорог, которыми городские власти планируют заменять металлические конструкции, Кропоткин также высказался отдельно. Правда, где именно они появятся, он ответить затруднился.

- Их нужно высаживать осенью. Знаете, сейчас же нельзя высаживать ничего. Это только конец сентября - начало октября. А где высаживать будем, надо посмотреть. Надеюсь, что это будет на Сельме, напротив улицы Елизаветинской. Там есть возможность это сделать, - добавил глава.