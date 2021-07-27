Роман Миронов: Суздальский лес остается зеленой зоной в генплане Калининграда

Во вторник, 27 июля, журналисты спросили у Романа Миронова, возглавляющего городское управление организации развития территорий, переведены ли площади, получившие народное название Суздальский лес, в лесной фонд Калининграда. На это он ответил:

- В настоящее время решением проекта внесения изменений в генеральный план города Калининграда территория с названием «Суздальский лес» определена как озелененная территория общего пользования, - заявил Миронов.

Напомним, что в конце июня губернатор Антон Алиханов сообщил в своем Инстаграме, что власти отказались от планов по застройке территории Суздальского леса в Калининграде. По его словам, «зеленая зона важнее, а для возводимых рядом с ней домов она будет дополнительным фактором повышенного спроса на жилье».