Алиханов - о вакцине: Пока поставляют в 2,5 раза меньше, чем мы могли бы потреблять

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Поставки в Калининградскую область вакцины от коронавируса в 2,5 раза меньше, чем регион мог бы потреблять. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос пользователя в своем Инстаграме.

«Ждем поставок в достаточном количестве вакцины. Пока поставляют в 2,5 раза меньше, чем мы могли бы потреблять. В ближайшее время нам обещают увеличение поставок», - написал глава региона.

На прошлой неделе министр здравоохранения области Александр Кравченко сообщил, что медучреждения региона могут прививать до 5,5 тысячи человек в день, однако спрос превышает объем поставок вакцины. Чтобы просто завершить программу вакцинации, необходимо еще 270 тысяч комплектов доз вакцины.