Сломал руки и ребра: В Балтийске таксист «по-мужски» поговорил с соседями с помощью палки

Бытовой конфликт в Балтийске завершился госпитализацией пострадавших и двумя уголовными делами. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

После конфликта с соседями жительница Балтийска попросила бывшего мужа приехать и поговорить с соседями этажом выше «по-мужски». Работавший в Калининграде таксистом 50-летний мужчина быстро добрался до места, прихватив с собой деревянную палку.

«Разговор» завершился жестоким избиением соседей: у 42-летнего мужчины оказались переломаны обе руки, а 50-летнего хозяина квартиры госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сломанной рукой и ребром.

Участковые установили личность подозреваемого и задержали его. На ранее судимого таксиста завели два уголовных дела за причинение средней тяжести вреда здоровью.