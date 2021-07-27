Tele2 составила рейтинг самых популярных пляжей Балтийского моря

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Летом жители и гости Калининградской области традиционно проводят больше времени в курортных зонах на берегу Балтийского моря. С помощью технологий big data компания Tele2 проанализировала пользовательскую активность абонентов на пляжах Калининградской области с марта по июль 2021 года и зафиксировала рост потребления мобильного интернета на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для исследования выбрали курорты в пяти популярных пляжных районах Калининградской области: Зеленоградске, Балтийске, Светлогорске, Пионерском и в Янтарном. Третье место по объему трафика занял Светлогорск, второе – Балтийск, а первое – Зеленоградск. Тройка лидеров не изменилась в сравнении с летним сезоном 2020 года. При этом интернет-трафик в Пионерском в этом году вырос в два раза в сравнении с прошлым годом. В рейтинге 2021 года курорт в Пионерском обошел Янтарный, заняв четвертую позицию.

Общий объем инвестиций Tele2 в инфраструктуру связи Калининградской области за последние несколько лет превысил 1 млрд рублей, что позволило увеличить количество базовых станций в регионе на 70%. Только за первые шесть месяцев 2021 года Tele2 расширила сеть 4G в приморском направлении: поселках Приморье и Переславское, а также на территории санатория «Мечта» в Отрадном. В 2020 году компания провела рефарминг действующей 4G-сети и значительно увеличила скорость мобильного интернета на побережье от Балтийска до Зеленоградска.