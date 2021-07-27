Под Калининградом отвергнутый сожитель оставил женщину без бензопилы

В Правдинском районе полицейские раскрыли квартирную кражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

39-летняя жительница одного из посёлков в Правдинском районе отсутствовала дома два дня, а вернувшись, обнаружила отсутствие телевизора и бензопилы.

Сотрудники полиции установили, что кражу совершил бывший сожитель пострадавшей. Как оказалось, неоднократно судимый 47-летний мужчина подобрал ключи от двери и проник в квартиру.

На него завели уголовное дело по статье «Кража», полиция разыскивает похищенное имущество.