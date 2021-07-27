Коронавирус за сутки выявили в 18 городах Калининградской области

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Фото: архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 215 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 110 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 11,
Озерский городской округ - 1,
Балтийский городской округ - 4,
Пионерский городской округ - 3,
Полесский городской округ - 1,
Гвардейский городской округ - 7,
Гурьевский городской округ - 15,
Правдинский городской округ - 11,
Светловский городской округ - 15,
Гусевский городской округ - 5,
Зеленоградский городской округ - 1
Светлогорский городской округ - 3,
Краснознаменский городской округ - 1,
Ладушкинский городской округ - 1,
Советский городской округ - 8,
Неманский городской округ - 3,
Черняховский городской округ - 13.