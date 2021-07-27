Коронавирус за сутки выявили в 18 городах Калининградской области

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За сутки в Калининградской области было выявлено 215 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 110 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 11,

Озерский городской округ - 1,

Балтийский городской округ - 4,

Пионерский городской округ - 3,

Полесский городской округ - 1,

Гвардейский городской округ - 7,

Гурьевский городской округ - 15,

Правдинский городской округ - 11,

Светловский городской округ - 15,

Гусевский городской округ - 5,

Зеленоградский городской округ - 1

Светлогорский городской округ - 3,

Краснознаменский городской округ - 1,

Ладушкинский городской округ - 1,

Советский городской округ - 8,

Неманский городской округ - 3,

Черняховский городской округ - 13.