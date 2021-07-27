На пляже в Гвардейском районе на отдыхающих набросились пчелы

На пляже карьера у поселка Березовка Гвардейского района на отдыхающих напали пчелы. Правда, судя по рассказу пострадавшей, не пожелавшей раскрывать свое имя, этих насекомых перепутали с осами.

- Хочу рассказать нашим жителям историю про то, какие дикие осы в этом году, - пишет покусанная подписчица сообщества «Подслушано Гвардейск». - Было это на березовском пляже. Вышла из воды, начинаю вытираться, как понимаю, что присутствует неприятное покалывание сзади, начинает усиливаться, прошу сына посмотреть, он начинает хлопать по моей спине со словами «там огромная оса, не улетает, я не могу ее сбить». Я беру полотенце, начинаю сама сгонять ее, не видя, что сзади. Согнала, после чего осталось жало.

Жало пострадавшей удалось вытащить, однако вскоре спина начала опухать и сильно покраснела.

- Побрызгали антисептиком, но пришлось все равно обращаться к врачу для осмотра. Сейчас уже второй день, отек не становится меньше, - продолжает женщина.

По ее словам, покусано было еще несколько человек. Кроме того, как уточняет пострадавшая, насекомые нападают на пляжников не только в Березовке, но и в Янтарном.

- Моего знакомого на море в Янтарном ужалили в лицо, пришлось экстренно вызывать скорую, так как тоже пошел отек, - добавляет она.