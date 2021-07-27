В Калининграде осудили мастера участка за падение рабочих с крыши спорткомплекса

В Калининграде за нарушение правил безопасности на строительном объекте осудили мастера участка стройкомпании. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел в марте 2020 года на стройплощадке спортивного комплекса в Южном парке. С крыши здания упали двое рабочих, которые занимались укладкой кровли. Мужчины получили тяжелые травмы.

Как установило следствие, у рабочих не было соответствующей квалификации для работ на высоте, кроме этого, никто не проверил у них знания требований охраны труда.

Суд признал мастера участка виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ и назначил наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев. В частности, ему запрещено с 23 до 6 часов покидать квартиру и выезжать за пределы муниципалитета.

Кроме этого, суд взыскал со строительной компании в пользу каждого из пострадавших по 800 тысяч рублей.