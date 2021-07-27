Антон Алиханов о росте цен на жилье в Калининграде: «Остужение рынка уже в пути»

Во вторник 27 июля калининградка Ольга Николаева пожаловалась губернатору Антону Алиханову в Инстаграме на темпы роста цен на жилье. По ее словам, цены никто не регулирует, и поэтому жители региона, не успевшие купить квартиры или дома, «теперь это не сделают уже никогда».

- Уровень дохода у людей на прежнем уровне или упал вовсе, - продолжает Ольга, - а цены выросли на все! Я не говорю уже о продуктах. Получается, социальная защищенность людей вообще кончилась?

Глава региона поспешил успокоить свою подписчицу:

- Волна идет на убыль, остужение рынка уже в пути, - написал Антон Алиханов.

Кроме того, нашелся и доброжелатель, пожелавший Ольге переехать в Воркуту, Мурманск, Новокузнецк, Кемерово или Курган, где жилье подешевело.