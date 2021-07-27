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Происшествия27 июля 2021 18:30

Под Калининградом волонтеры обнаружили тело утопленника

Мужчина погиб почти две недели назад, купаясь в водохранилище
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Следователи работают на месте происшествия.

Следователи работают на месте происшествия.

Фото: УСКР по Калининградской области

Сегодня, 27 июля, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что волонтерами поисково-спасательного отряда «Запад» в Люблинском водохранилище обнаружено тело мужчины.

- По данному факту Светлогорским межрайонным следственным отделом организована процессуальная проверка, - сообщила старший помощник руководителя управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко. - Личность погибшего установлена - им оказался 30-летний калининградец, который, по предварительным данным, утонул в водоеме еще 15 июля, купаясь у дамбы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства произошедшего.