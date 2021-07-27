Алиханов: Переносить теннисные корты со «Спартака» на «Балтику» не будут

Во вторник, 27 июля, калининградцы в очередной раз потребовали у губернатора Антона Алиханова прокомментировать в его Инстаграме частичную застройку стадиона «Спартак» на улице Чекистов. По словам одного из подписчиков главы региона, в планах застройщиков не только возведение высотных домов, но и «перенос поля на футбольный стадион «Балтика»».

- Корты никто не переносит, - отреагировал на эту реплику Алиханов. - На «Балтике» свои корты, на «Спартаке» свои. На «Спартаке» будет 6 открытых и 6 крытых кортов, плюс 700 деревьев и кустов высадят новых.

Ниже губернатор добавил, что в планируемых зданиях не будет «ни жилья, ни торговли», в них разместят гостиницу для спортсменов и офисы.

Ранее губернатор сообщал «Комсомолке», что кортов на «Спартаке» как было 12, так 12 и останется. Однако сделать крытыми планировалось 5 площадок, а грунтовыми 7.