В Польше от коронавируса привили почти половину населения

За минувшие сутки в Польше с населением почти в 38 миллионов человек выявлено 106 случаев инфицирования коронавирусом. Для сравнения, в Калининградской области, где проживает чуть более миллиона человек, в тот же день выявлено 215 заболевших ковидом.

Как сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на издание Polskie Radio, 27 июля в Польше умерли семь инфицированных, а наличие дельта-варианта вируса подтверждается примерно в 70% исследуемых образцов. Несмотря на то, что количество поляков, желающих привиться, с каждым днем уменьшается, в стране привито уже около 60% населения.

- Мы находимся в таком моменте, что за неделю будет сделано менее миллиона прививок, - сообщает министр здравоохранения Польши Адам Недзельский. - В предыдущие недели было сделано гораздо больше прививок. Система замедляется, но прошу не забывать о том, что мы приближаемся к тому, что в Польше будет привито более 50-60% населения. В возрастной группе старше 70 лет у нас очень хороший показатель - около 80% полностью привитых.

Правительство соседней республики старается ускорить темп вакцинации.