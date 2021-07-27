"Русский гигант" Кирилл Сарычев побегал по дюнам Куршской косы, теперь его ждет штраф

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Знаменитый пауэрлифтер, мировой рекордсмен по жиму лежа Кирилл Сарычев решил повторить "подвиг" актера Милоша Биковича побегать по дюнам Куршской косы. Видео утренней пробежки он опубликовал у себя в Инстаграме. "Когда впервые за лето добрался до моря", - подписал ролик спортсмен.

Пост Кирилла, которого назвали "русским Халком" собрал огромное количество лайков - почти 30 тысяч, - и одобрительных комментариев. Однако пробежка по песку понравилась не всем. Некоторые подписчики Сарычева сообщили, что по дюнам косы не то что бегать, а даже ходить запрещено. А позже подоспел официальный комментарий от руководства национального парка "Куршская коса":

- Начато административное расследование в отношении российского спортсмена Кирилла Сарычева. "Русский гигант" приехал на Куршскую косу, видимо, с целью ускорить процесс исчезновения визитной карточки национального парка - Большой дюнной гряды. Известно, что спускаясь по склону дюн, человек с каждым шагом сдвигает и сносит вниз (в воду или на пляж) несколько тонн песка. Тем самым совершая то, что не под силу даже самому порывистому ветру. Очевидно, спортсмену безразличен тот факт, что своим поступком он подал дурной пример своим поклонникам и показал свою экологическую безграмотность и безответственность.

В национальном парке отметили, что Сарычеву за нелегальную прогулку по песку придется оплатить штраф в размере 4 тысяч рублей.

- Кроме того, в ходе административного расследования мы попытаемся установить, кто из местных организовал поездку на косу и показал знаменитому гостю выход на заповедные дюны, - добавили в нацпарке.