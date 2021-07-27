Блогер Варламов: Светлогорск деградировал, скоро здесь будут шалманы, рыгаловки и "шашлычок под коньячок"

Пожар на вилле Зор в Светлогорске. Фото: СОЦСЕТИ

Блогер Илья Варламов живо отреагировал на информацию о том, что в историческом центре Светлогорска сносят две старые немецкие виллы ради строительства апарт-отеля.

- За последние несколько лет Светлогорск деградировал из благородного немецко-советского городка в курорт Краснодарского края типа Адлера или Анапы, - рассказал блогер в своем канале на YouTube. - В советский период Светлогорск называли "северным Сочи", но скоро здесь не останется ничего северного и аутентичного. Будет типичный русский курорт - с шалманами, рыгаловками, орущей из каждого утюга музыкой и апарт-отелями на месте исторических зданий. Впрочем, это уже почти так. Не удивлюсь, если скоро вместо клопсов в местных ресторанах будут подавать шашлычок под коньячок и чурчхелу.

Да и вообще происходящее в регионе вызывает у Варламова не самые теплые чувства. По словам блогера, Калининградская область невероятно богата на историческую архитектуру, однако вместо того, чтобы сохранять и ценить историческое наследие, "у нас только сносят".

- То, что происходит в Калининградской области, вызывает у меня перманентный ужас, - добавил Варламов.