Ул. Карташева в микрорайоне им. А. Космодемьянского закрывается на ремонт

. Фото: мэрия Калининграда

С 6 августа в микрорайоне им. А. Космодемьянского поэтапно закрывается и ограничивается движение транспорта на улице Карташева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Сквозное движение транспорта при проведении 5-го этапа работ будет закрыто на ул. Магнитогорской в районе пересечения с ул. Карташева. Затем будет закрыт участок от ул. Каблукова до ул. Макаренко.

Из-за работ также будет вводиться одностороннее движение на участках:

- ул. Карташева от дома № 48 до ул. Магнитогорской, ул. Аральской и ул. Челюскинской в районе пересечения с ул. Карташева - в сторону ул. Магнитогорской;

- ул. Карташева от ул. Магнитогорской до дома № 48 по ул. Карташева, ул. Аральской и ул. Челюскинской в районе пересечения с ул. Карташева - в сторону ш. Балтийского.