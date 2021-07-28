Аэропорт «Храброво» за 6 месяцев обслужил более 1,6 млн пассажиров

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В первом полугодии 2021 года пассажиропоток калининградского аэропорта «Храброво» составил 1 644 582 человека. Это на 54% больше, чем в 2019 году, и в 1,5 раза больше показателя 2020 года, сообщает пресс-служба аэропорта.

На внутренних авиалиниях за 6 месяцев было обслужено 1 626 553 пассажира, что на 70,2% больше, чем в 2019 году, и в 1,7 раза больше, чем в 2020 году.

Пассажиропоток на международных рейсах снизился по сравнению с показателями 2019 года на 84%, а по сравнению с первыми шестью месяцами 2020 года снижение составило 36,5%. С января по июнь 2021 года международными рейсами было перевезено 18 029 человек. Основные международные направления - регулярные рейсы в Минск и чартерные рейсы в Анталью, выполнялись также чартерные рейсы в Каир.

Всего за первое полугодие было выполнено 6272 самолетовылета, что на 21% больше аналогичных показателей 2019 года и на 88,9% больше показателей 2020 года.