В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 28 июля не будет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде в среду, 28 июля, в течение дня будет отключено электричество более чем на двадцати улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет по следующим адресам:

ул. Аллея смелых 107,114,116(светофор),118, 120,122

пер. Клинской 1,2а,2-4,4а,3,5,6,6а,7,9,11, 13-15,17,19,21-23,35

ул. Грибная 1-3,2а,2б,2в,4б,4

ул. Грунтовая 1а,1б-в

ул. Муромская 5

ул. Берёзовая 1,3-17,19-35,10-24

ул. Камская 4а, 7-9,8-8а,8б,11,13-17,19-25,

33-35,37,39,41,43,45

ул. Киевская 159-161

пр-кт Мира 86-88а

ул. Красная 4,10

ул. Красная 30-32,34-36

ул. Коммунальная 3,7-17

ул. Каменная 12

ул. Разина 31а,33

ул. Каменная 3-5,7

ул. Разина 39-47

ул. Каштановая аллея 56-58

ул. Ушакова 2,4,9

ул. Брамса 22

ул. Генделя 3а,5,6,8-16

ул. Кронштадтская 13

ул. Носова 5,7,9,11,17,

ул. Чайковского 41

ул. Подп. Емельянова 151,156 (шк.№26, светофор),170а,

ул. Одесская 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 16,18-20, 17,19,21,23-25,22-24,26,33,35

ул. Мичурина 2-4,3-7

ул. Измаильская 1а,3,5,6-8,7,9-11,10-12,13-15, 14-16,17-19,18-20,22,21-23,24

ул. Краснопресненская 2,4,6,8,10,12,14,16,

18-20,22-24,26,28

ул. Семипалатинская 1а,2

ул. Карпатская 24,27

ул. Львовская 33.

Из-за повреждения сети от холодного водоснабжения отключен дом по адресу Серпуховская, 9.

Планово холодное водоснабжение с 10:00 до 16:00 часов приостановлено в домах на ул. Чаадаева 1, ул. Нансена 73, ул. Суворова 2-8,40,42ул.

С 09:00 до 17:00 часов воды не будет на пр-т Мира 127, ул. Воздушная 73,77,79,80,81,83,82-84, ул. Художественная 9-11. С 10:00 до 15:00 на ул. Разина 32 и ул. Офицерская 19.