В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 28 июля не будет света и воды

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Фото: Архив "КП"
В Калининграде в среду, 28 июля, в течение дня будет отключено электричество более чем на двадцати улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет по следующим адресам:
ул. Аллея смелых 107,114,116(светофор),118, 120,122
пер. Клинской 1,2а,2-4,4а,3,5,6,6а,7,9,11, 13-15,17,19,21-23,35
ул. Грибная 1-3,2а,2б,2в,4б,4
ул. Грунтовая 1а,1б-в
ул. Муромская 5
ул. Берёзовая 1,3-17,19-35,10-24
ул. Камская 4а, 7-9,8-8а,8б,11,13-17,19-25,
33-35,37,39,41,43,45
ул. Киевская 159-161
пр-кт Мира 86-88а
ул. Красная 4,10
ул. Красная 30-32,34-36
ул. Коммунальная 3,7-17
ул. Каменная 12
ул. Разина 31а,33
ул. Каменная 3-5,7
ул. Разина 39-47
ул. Каштановая аллея 56-58
ул. Ушакова 2,4,9
ул. Брамса 22
ул. Генделя 3а,5,6,8-16
ул. Кронштадтская 13
ул. Носова 5,7,9,11,17,
ул. Чайковского 41
ул. Подп. Емельянова 151,156 (шк.№26, светофор),170а,
ул. Одесская 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 16,18-20, 17,19,21,23-25,22-24,26,33,35
ул. Мичурина 2-4,3-7
ул. Измаильская 1а,3,5,6-8,7,9-11,10-12,13-15, 14-16,17-19,18-20,22,21-23,24
ул. Краснопресненская 2,4,6,8,10,12,14,16,
18-20,22-24,26,28
ул. Семипалатинская 1а,2
ул. Карпатская 24,27
ул. Львовская 33.
Из-за повреждения сети от холодного водоснабжения отключен дом по адресу Серпуховская, 9.
Планово холодное водоснабжение с 10:00 до 16:00 часов приостановлено в домах на ул. Чаадаева 1, ул. Нансена 73, ул. Суворова 2-8,40,42ул.
С 09:00 до 17:00 часов воды не будет на пр-т Мира 127, ул. Воздушная 73,77,79,80,81,83,82-84, ул. Художественная 9-11. С 10:00 до 15:00 на ул. Разина 32 и ул. Офицерская 19.