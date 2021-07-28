Калининградец сыграет в финале Олимпийских игр в Токио

Станислав Шаров. Фото: Правительство Калининградской области

Сборная России по баскетболу 3x3 блестяще выступает на Олимпийских играх в Токио. Причем начинали ни шатко ни валко - победы чередовались с поражениями. Все изменилось, когда начались игры на выбывание. В четвертьфинале наши ребята разобрались со сборной Нидерландов - 21:19, а в полуфинале были повержены до этого непобедимые сербы - 21:10.

Особенно приятно, что в составе сборной России блистает уроженец нашего Гусева Станислав Шаров.

После школы Шаров четыре года играл за студенческую команду БФУ имени Канта, затем - защищал цвета Московской государственной академии физической культуры. Наш земляк становился победителем первенства мира по баскетболу 3x3 среди молодежи не старше 23 лет, чемпионом России сезона-2019/2020 и триумфатором вторых летних Европейских игр-2019, играл в финале Мирового тура (аналог футбольной Лиги чемпионов).