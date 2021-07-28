66 безработных, 45 пенсионеров: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 216 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 172 случая ОРВИ, 15 пневмоний и 29 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 45 пенсионеров;
- 4 медицинских работника;
- 4 работника образовательных учреждений;
- 21 сотрудник предприятий торговли и общественного питания;
- 5 работников промышленных предприятий;
- 9 работников транспортных предприятий, водителей;
- 5 работников предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
- работник с/х предприятия;
- сотрудник предприятия в сфере бытовых услуг;
- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 32 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 6 неорганизованных детей до 6 лет;
- 3 ребенка, посещающих детсады;
- 9 школьников;
- 2 студента (КИТиС);
- 66 неработающих.