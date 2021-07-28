66 безработных, 45 пенсионеров: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 216 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 172 случая ОРВИ, 15 пневмоний и 29 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 45 пенсионеров;

- 4 медицинских работника;

- 4 работника образовательных учреждений;

- 21 сотрудник предприятий торговли и общественного питания;

- 5 работников промышленных предприятий;

- 9 работников транспортных предприятий, водителей;

- 5 работников предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- работник с/х предприятия;

- сотрудник предприятия в сфере бытовых услуг;

- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 32 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 6 неорганизованных детей до 6 лет;

- 3 ребенка, посещающих детсады;

- 9 школьников;

- 2 студента (КИТиС);

- 66 неработающих.