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Звезды28 июля 2021 13:00

Актер фильма «Майор Гром: Чумной доктор» проведет автограф-сессию в Светлогорске

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Кадр из фильма.

Кадр из фильма.

Фото: kinopoisk.ru

В Светлогорске в среду, 28 июля, пройдет автограф-сессия, в которой примут участие создатели фильма «Майор Гром: Чумной доктор»: актер Тихон Жизневский, продюсеры Артем Габрелянов и Михаил Китаев.

Как рассказали организаторы, сессия начнется в 20.00. А в 21.00 все желающие смогут посмотреть картину на большом экране в Большом зале театра эстрады «Янтарь-холл» в рамках фестиваля «Балтийские дебюты».

Отмечается, что для участия нужно получить бесплатный билет в кассах зала. Количество билетов ограничено!

Проход на автограф-сессию - через центральный вход в «Янтарь-холл».