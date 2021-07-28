Актер фильма «Майор Гром: Чумной доктор» проведет автограф-сессию в Светлогорске

Кадр из фильма. Фото: kinopoisk.ru

В Светлогорске в среду, 28 июля, пройдет автограф-сессия, в которой примут участие создатели фильма «Майор Гром: Чумной доктор»: актер Тихон Жизневский, продюсеры Артем Габрелянов и Михаил Китаев.

Как рассказали организаторы, сессия начнется в 20.00. А в 21.00 все желающие смогут посмотреть картину на большом экране в Большом зале театра эстрады «Янтарь-холл» в рамках фестиваля «Балтийские дебюты».

Отмечается, что для участия нужно получить бесплатный билет в кассах зала. Количество билетов ограничено!

Проход на автограф-сессию - через центральный вход в «Янтарь-холл».