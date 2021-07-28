Попытка выпить пива за чужой счет может обернуться 6 годами зоны

Лишение свободы на срок до 6 лет грозит 30-летнему жителю города Мамоново. А все из-за найденной на улице чужой банковской карты.

Вместо того чтобы попытаться вернуть кредитку потерявшему ее хозяину, мамоновец решил воспользоваться находкой к собственной выгоде. Недолго думая, направился в ближайший пивной магазин, набрал там пенного напитка и снеков на 991 рубль и на кассе предъявил чужой «пластик».

И тут выяснилось, что законный владелец карты тоже не терял времени даром. Обнаружив пропажу, поспешил заблокировать кредитку. Так что ничего у любителя халявного пива не вышло, и он поскорее ретировался. Нашли его позже - уже сотрудники угрозыска. А следователи возбудили в отношении горожанина (который ранее уже был судим за кражу) очередное уголовное дело по признакам так хорошо знакомой фигуранту 158-й статьи УК РФ - только на сей раз за кражу, совершенную с банковского счета.