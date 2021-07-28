«Еще больше людей будут разрушать дюны»: «Русский гигант» извинился за поведение на Куршской косе

Кирилл на Куршской косе. Фото: Instagram.com

Знаменитый пауэрлифтер, мировой рекордсмен по жиму лежа Кирилл Сарычев, который бегал по дюнам Куршской косы, извинился за свое поведение. Видеообращение он выложил у себя в Инстаграме.

- Безусловно, я не прав, безусловно, я виноват, и, безусловно, я заплачу административный штраф, и, естественно, я как большой патриот России и любитель природы буду рекомендовать вам туда не лезть, - сказал спортсмен-тяжеловес и отметил, что не знал о недопустимости нахождения на дюнах.

- Табличек, говорящих о том, что там нельзя ходить, не было. Мы остановились возле дороги, прошли через лесочек спокойно, - рассказал Кирилл Сарычев.

При этом «Русский гигант», как его называют поклонники, указал на особенность работы социальных сетей. По его мнению, теперь, после шумихи и множества комментариев, на Куршскую косу будет «идти больше народу и разрушать этот прекрасный заповедник».

Кирилл также осудил тех комментаторов, которые оскорбляли его и переходили на личности.

«Всем добра и немного понимания!» - сказал спортсмен напоследок.

Напомним, пост Кирилла собрал огромное количество лайков и одобрительных комментариев. Однако пробежка по песку понравилась не всем. Некоторые подписчики Сарычева сообщили, что по дюнам косы не то что бегать, а даже ходить запрещено. А позже подоспел официальный комментарий от руководства национального парка «Куршская коса»:

- Начато административное расследование в отношении российского спортсмена Кирилла Сарычева. «Русский гигант» приехал на Куршскую косу, видимо, с целью ускорить процесс исчезновения визитной карточки национального парка - Большой дюнной гряды. Известно, что, спускаясь по склону дюн, человек с каждым шагом сдвигает и сносит вниз (в воду или на пляж) несколько тонн песка. Тем самым совершая то, что не под силу даже самому порывистому ветру. Очевидно, спортсмену безразличен тот факт, что своим поступком он подал дурной пример своим поклонникам и показал свою экологическую безграмотность и безответственность.

В национальном парке отметили, что Сарычеву за нелегальную прогулку по песку придется оплатить штраф в размере 4 тысяч рублей.