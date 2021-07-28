Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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За сутки в Калининградской области было выявлено 216 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 119 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 6,

Балтийский городской округ - 9,

Полесский городской округ - 10,

Гвардейский городской округ - 2,

Гурьевский городской округ - 12,

Правдинский городской округ - 3,

Светловский городской округ - 10,

Гусевский городской округ - 1,

Зеленоградский городской округ – 11,

Светлогорский городской округ - 2,

Краснознаменский городской округ - 1,

Славский городской округ – 2,

Ладушкинский городской округ - 2,

Советский городской округ - 3,

Неманский городской округ - 1,

Черняховский городской округ - 21.