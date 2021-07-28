В Калининграде полиция нашла три находящихся в международном розыске автомобиля

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В Калининградской области прошло профилактическое мероприятие «Авто-VIN», в ходе которого полицейские нашли три автомобиля, находящихся в международном розыске по инициативе Литвы и Австрии. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Также было выявлено 2 факта использования недействительных государственных регистрационных знаков Казахстана и изъято подложное свидетельство о регистрации транспортного средства.

Помимо этого, полицейские вместе с сотрудниками областной таможни проверили 1405 транспортных средств, временно ввезенных на территорию Калининградской области по пассажирской таможенной декларации.