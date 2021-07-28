Фильм «Никто» в переводе Гоблина и продолжение отечественного хита «Бендер: Золото империи»

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Любителей французского кино порадует комедийный боевик «Коп на драйве». Райан - самый нелепый коп в подразделении - узнает, что его дни сочтены и ему осталось жить всего месяц. Узнав о приговоре, молодой человек принимает решение доказать коллегам, что он достоин уважения, и заодно произвести впечатление на напарницу Стефани, в которую влюблен. Со временем выяснится, что смертельный диагноз, поставленный врачом, - ошибка. Фильм будет доступен в Wink с 5 августа.

Премьера драматического фильма «Красная река» состоялась в 2018 году, но в России он вышел в прокат только в июле этого года. Цифровая премьера будет доступна в Wink с 6 августа. По сюжету фильма между темнокожим сыном судьи и двумя полицейскими возникает ссора на почве расизма, в результате которой парень погибает. При этом полицейские не несут наказания за убийство. Судья берет дело сына в свои руки, чтобы правосудие восторжествовало.

Премьера нового перевода Гоблина - фильм «Никто» ждет подписчиков видеосервиса 10 августа. Это новый американский боевик, снятый российским режиссером Ильей Найшуллером. История превращения скромного офисного планктона во всесильного мстителя обещает много драйва. В одной из ролей (в фильме действует русская мафия) снялся Алексей Серебряков. Фильм «Никто» также будет доступен в дубляже, поэтому зрители смогут выбрать версию по душе.

Приключенческая киноистория «Бендер: Золото империи» - сиквел приключений знаменитого афериста. Главные герои фильма - Ося Задунайский и Ибрагим Бендер - продолжают поиски драгоценного «жезла Румянцева» в период Гражданской войны 1918-1920 годов. Главные роли сыграли звезды российского кино Сергей Безруков и Арам Вардеванян. Первую часть, «Бендер: Начало», можно посмотреть в Wink с 6 августа, вторая будет доступна с 27 августа.

В подписке Wink появятся также два новых мультфильма - «Том и Джерри» (2021) и «Райя и последний дракон».

Фанаты Тома и Джерри смогут увидеть любимых персонажей в реалистичном кино. Режиссером новой экранизации стал Тим Стори, который снял «Фантастическую четверку». В фильме сыграли звезды голливудского кино Хлоя Морец и Майкл Пенья. Мультфильм уже сейчас можно смотреть в подписке.

Диснеевский мультфильм «Райя и последний дракон» сразу стал абсолютным лидером по сборам и полюбился миллионам зрителей по всей стране. Он появится в подписке с 5 августа.

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