Калининградец Станислав Шаров взял серебро Олимпиады в Токио

Станислав Шаров. Фото: Правительство Калининградской области

В напряженнейшем финале по баскетболу 3x3 на Олимпиаде в Токио сборная России встречалась с латвийцами. Игра получилась абсолютно равной, но в концовке немного удачливее оказались прибалтийские баскетболисты. Итоговый счет - 21:18 в пользу Латвии.

В составе сборной России играл уроженец Гусева Станислав Шаров, который провел незабываемый матч и незабываемый турнир. На счету Станислава в финальной игре - 3 очка. В Калининград спортсмен вернется с серебряными медалями Олимпийских игр.

Станислав Шаров начинал играть в баскетбол во дворе. После школы четыре года выступал за студенческую команду БФУ имени Канта, затем - защищал цвета Московской государственной академии физической культуры. Наш земляк становился победителем первенства мира по баскетболу 3x3 среди молодежи не старше 23 лет, чемпионом России сезона-2019/2020 и триумфатором вторых летних Европейских игр-2019, играл в финале Мирового тура (аналог футбольной Лиги чемпионов).

- После шести лет в студенческом баскетболе пошел играть по любителям - оттуда-то меня и «завербовали» в баскетбол 3x3. Однажды мы сцепились слегка на площадке с одним соперником. Я тогда никого не знал, а оказалось, это был один из тренеров сборной России 3x3 Дмитрий Зимин. Так я получил приглашение на просмотр, - с улыбкой вспоминает Станислав.

«Комсомолка» поздравляет с блестящим результатом Станислава и всю российскую команду.