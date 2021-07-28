Пистолет против ножа: на Балтийской косе повздорили отдыхающие

Видимо, многих отдыхающих в районе Балтийска статус главной военно-морской базы БФ приводит в боевое настроение. Вот и знакомство семейной пары и двух приятелей в палаточном городке на Балтийской косе закончилось маленькой войной.

Хотя поначалу все было мирно: решив, что приятнее будет проводить время вчетвером, все дружно уселись за накрытую поляну и принялись усиленно отдыхать. Ну а по ходу застолья, как это нередко случается, поссорились. Один из мужской пары схватился за нож, а супруг единственной в компании дамы решил действовать на опережение и выпалил в противника из пистолета - к счастью, всего лишь травматического.

На этом боевые действия завершились, и их участники отправились в полицию писать друг на друга заявления. Пулевое ранение вроде бы оказалось пустяковым, до ножевых ран и вовсе не дошло. Поэтому пока полиция проводит проверку, а уже затем будет решать вопрос о возбуждении (ну или об отказе в возбуждении) уголовного дела.