МЧС предупреждает о грозе в Калининграде

По Калининградской области в ближайшие три часа ожидается гроза. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

«При грозе ливневые дожди, порывы ветра 12-14 м/с. Сейчас гроза в Мамоново», - говорится в сообщении.

Спасатели напоминают о правилах безопасности во время грозы:

- закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия;

- во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы;

- если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника;

- во время грозы категорически запрещается купаться в водоемах и выходить в море и внутренние водоемы на маломерных судах.