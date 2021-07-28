Участница «Евровидения-2018» Юлия Самойлова посетила Светлогорск

Юлия и Манижа. Фото: Instagram.com

Юля Самойлова, участница «Евровидения-2018», посетила курортный Светлогорск. Известно, что Юлия гуляла с семьей по Светлогорску и побывала на концерте Манижи, который состоялся 27 июля в театре эстрады «Янтарь-холл». Об этом артистка рассказала у себя в Инстаграме.

Юлия побывала за кулисами и пообщалась с Манижей, которая представляла «Евровидение» в этом году.

Напомним, 11 марта 2018 года в эфире Первого канала состоялась премьера песни Юлии Самойловой I Won’t Break, с которой исполнительница представила Россию на конкурсе песни «Евровидение-2018». В финал Юлия не прошла, заняв 15-е место и набрав 65 баллов.

Певица является инвалидом 1-й группы с детства. Передвигается на инвалидной коляске.